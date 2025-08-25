Ζάκυνθος: Παρ’ ολίγον τραγωδία με 14χρονη που κόντεψε να πνιγεί – Συνελήφθησαν οι γονείς και αφέθηκαν ελεύθεροι

Στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» της Πάτρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μία 14χρονη, η οποία κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στην παραλία Καλαμάκι της Ζακύνθου τη Κυριακή (24.08.2025).

Η ανήλικη έχασε τις αισθήσεις της στη θάλασσα στη παραλία Καλαμάκι στη Ζάκυνθο, όμως χάρη στις άμεσες πρώτες βοήθειες που της παρασχέθηκαν, κατάφερε να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια, μέσω Κυλλήνης, διακομίστηκε ακτοπλοϊκώς και με ασθενοφόρο στο «Καραμανδάνειο» της Πάτρας.

Για το περιστατικό, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου προχώρησε στη σύλληψη των γονέων της 14χρονης με την κατηγορία της «έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο». Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς διαπιστώθηκε ότι τη στιγμή του συμβάντος βρίσκονταν και οι δύο μαζί με την κόρη τους μέσα στη θάλασσα.