Ζάκυνθος: Πλοίο προσέκρουσε στο μόλο – Αναστάτωση στο λιμάνι του νησιού

Απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Ζακύνθου, όπου ένα πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη Ζάκυνθος, προσέκρουσε στο μόλο κατά την διάρκεια της πρόσδεσης.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί. Παράλληλα, απαγορεύτηκε από τις Λιμενικές Αρχές ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Μαρε ντι Λεβάντε», ύστερα από την πρόσκρουση που σημειώθηκε στην Ζάκυνθο.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο στη γραμμή Κυλλήνη – Ζάκυνθος και επιστροφή, μεταφέροντας συνολικά 679 επιβάτες. Επί του πλοίου βρίσκονταν επίσης 180 ΙΧ οχήματα, 18 φορτηγά, 4 λεωφορεία, 7 δίκυκλα και 6 αυτοκινούμενα βαν.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Οι επιβάτες αναμένεται να προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία τους.

Την ώρα του συμβάντος στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ανέμους έντασης 7 έως 8 μποφόρ από βορειοανατολικές διευθύνσεις, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο περιστατικό.

Επιβάτες του πλοίου και αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο, κατέγραψαν σε βίντεο την αναστάτωση στο λιμάνι.

Παράλληλα, όπως φαίνεται στα πλάνα, στο πλοίο προκλήθηκαν σημαντικές φθορές.

