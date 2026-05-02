Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές από Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι, φωτογραφίες

Σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές από διάφορες περιοχές της Αττικής, εξάρθρωσε η αστυνομία στο Ζεφύρι. Συνελήφθη ένας 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ το Σάββατο (02.05.2026).

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας το πρωί της 24ης Απριλίου, συνελήφθη ο 20χρονος, μέλος της σπείρας που είχε έδρα το Ζεφύρι και έκανε κλοπές οχημάτων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που προχωρούσε σε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για φθορές ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας έκλεβαν αυτοκίνητα, δίκυκλα και φορτηγά από διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις κλοπών σε Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων, διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα, ένας σουγιάς, καθώς και δύο οχήματα που χρησιμοποιούσαν στις κλοπές.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών,

* πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

* πλήθος κινητών τηλεφώνων,

* σουγιάς,

* τα δύο «επιχειρησιακά» οχήματα της οργάνωσης και

* ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.