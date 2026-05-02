Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές από Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι, φωτογραφίες

Oι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές
Κλεμμένα αυτοκίνητα και μηχανές από τη σπείρα που είχε έδρα το Ζεφύρι / πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές από διάφορες περιοχές της Αττικής, εξάρθρωσε η αστυνομία στο Ζεφύρι. Συνελήφθη ένας 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ το Σάββατο (02.05.2026).

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας το πρωί της 24ης Απριλίου, συνελήφθη ο 20χρονος, μέλος της σπείρας που είχε έδρα το Ζεφύρι και έκανε κλοπές οχημάτων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που προχωρούσε σε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για φθορές ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας έκλεβαν αυτοκίνητα, δίκυκλα και φορτηγά από διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις κλοπών σε Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων, διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα, ένας σουγιάς, καθώς και δύο οχήματα που χρησιμοποιούσαν στις κλοπές.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών,

* πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

* πλήθος κινητών τηλεφώνων,

* σουγιάς,

* τα δύο «επιχειρησιακά» οχήματα της οργάνωσης και

* ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές

Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές

Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές

Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
113
59
57
39
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κηφισιά: «Η ανθοκομική έκθεση δεν είναι απλώς ένας θεσμός, είναι η άνοιξη της πόλης μας» λέει στο newsit.gr ο δήμαρχος Βασίλης Ξυπολυτάς
«Δεκάδες χιλιάδες κόσμου έχουν επισκεφτεί το Άλσος Κηφισιάς», σημειώνει ο κ. Ξυπολυτάς, τονίζοντας πως, παρά τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την επισκεψιμότητα
Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
Στο κάδρο των ερευνών μια γυναίκα από την Αθήνα για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά – Οι απολογίες των κατηγορουμένων
Την ύπαρξη γυναίκας αποκαλύπτει ο 23χρονος κατηγορούμενος στην ερώτηση πως γνωρίζει τον 66χρονο - Στην υπόθεση δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλοι εμπλεκόμενοι
Η 19χρονη Μυρτώ
