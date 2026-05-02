Πάτρα: SUV έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και χτύπησε πεζή

Στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα το μεσημέρι του Σαββάτου (02.05.2026) σημειώθηκε ένα σοκαριστικό τροχαίο με τον οδηγό ενός τεράστιου SUV, για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Ιωνίας στην Πάτρα και η πρόσκρουση του SUV ήταν τόσο ισχυρή που το σταθμευμένο όχημα «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο και χτύπησε μια γυναίκα που περπατούσε ανυποψίαστη, σύμφωνα με το tempo24.news.

Αμέσως έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής.

Η Τροχαία Πατρών διενεργεί έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.