Κηφισιά: «Η ανθοκομική έκθεση δεν είναι απλώς ένας θεσμός, είναι η άνοιξη της πόλης μας» λέει στο newsit.gr ο Δήμαρχος Βασίλης Ξυπολυτάς

Με χρώματα, αρώματα, πολιτισμό και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, η 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς συνεχίζει να υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Αττική στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς.

Ο θεσμός των 130 χρόνων, που άνοιξε τις πύλες του στις 24 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 17 Μαΐου, φιλοξενεί περισσότερους από 70 ανθοπαραγωγούς, καλλιτεχνικά δρώμενα, συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις και διεθνείς συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανοιξιάτικα γεγονότα της χώρας. Φέτος, στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς τιμώμενη συμμετοχή αποτελεί το Βασίλειο του Μαρόκου, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο διεθνή χαρακτήρα στη διοργάνωση.

Αρχικά, ο Δήμαρχος Βασίλης Ξυπολυτάς αναφέρεται στο άνοιγμα της έκθεσης και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες της Αττικής και τους δημότες της πόλης να επισκεφθούν έναν θεσμό που έχει ταυτιστεί με την ιστορία και την ταυτότητα της Κηφισιάς.

«Άνοιξε τις πύλες της η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς και περιμένουμε τους πολίτες της Αττικής και τους δημότες της Κηφισιάς μέχρι τις 17 Μαΐου, για να επισκεφτούν την πιο ωραία και ιστορική ανθοκομική έκθεση της χώρας», τονίζει ο δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Ξυπολυτάς.

Πολιτισμός, διεθνείς συμμετοχές και ξεχωριστές δράσεις

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος παρουσιάζει το πολυδιάστατο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, δίνοντας έμφαση στις παράλληλες δράσεις, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και στη διεθνή παρουσία που ξεχωρίζει φέτος.

Όπως αναφέρει, πέρα από τη μεγάλη ανθοκομική έκθεση με περισσότερους από 70 ανθοπαραγωγούς, φέτος διοργανώνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, events και happenings καθ’ όλη τη διάρκειά της. Ανάμεσά τους, η παρουσίαση ιστορικών και κλασικών αυτοκινήτων στην πλατεία Κεφαλαρίου την Κυριακή 3 Μαΐου, καθώς και –για πρώτη φορά– η επίσημη συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου, με μια κινητή έκθεση ανθέων και χειροτεχνίας που έχει παρουσιαστεί σε δεκάδες χώρες του κόσμου.

Παράλληλα, κάθε βράδυ το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει συναυλίες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και μουσικά happenings, με το πρόγραμμα να εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών. Το σημερινό πρόγραμμα, Σάββατο 2 Μαΐου, ξεκινά από τις 10:00 έως τις 12:00 με δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς, ενώ στις 19:00 τη σκυτάλη παίρνει ο Papazo, ο οποίος θα παρουσιάσει ρετρό διασκευές, ταξιδεύοντας το κοινό σε αγαπημένες μουσικές εποχές.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και το εντυπωσιακό φινάλε

Ο δήμαρχος κλείνει τη δήλωσή του μιλώντας για τη μεγάλη προσέλευση του κοινού, την ανταπόκριση των επισκεπτών και τις εντυπωσιακές στιγμές που έχουν ήδη σημαδέψει τη φετινή διοργάνωση.

Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 24 Απριλίου, ενώ τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου με ένα φαντασμαγορικό drone show, το οποίο – όπως επισημαίνει – θα επαναληφθεί και στην τελετή λήξης στις 17 Μαΐου.

«Δεκάδες χιλιάδες κόσμου έχουν επισκεφτεί το Άλσος Κηφισιάς», σημειώνει ο κ. Ξυπολυτάς, τονίζοντας πως, παρά τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την επισκεψιμότητα, η ανταπόκριση του κόσμου παραμένει ιδιαίτερα θερμή, με την Πρωτομαγιά να αποτελεί –παραδοσιακά– την ημέρα με τη μεγαλύτερη προσέλευση.

Η 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς αποδεικνύει για ακόμη μία χρονιά πως δεν αποτελεί απλώς μια έκθεση λουλουδιών, αλλά μια ζωντανή εμπειρία πολιτισμού, παράδοσης και δημιουργίας, που ενώνει γενιές επισκεπτών και κρατά ζωντανό έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής άνοιξης, στην καρδιά της Κηφισιά.