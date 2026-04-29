Ζαχάρω: Βρήκε χειροβομβίδα στο οικόπεδό του, την ώρα που έκανε εργασίες

Θρίλερ στην περιοχή της Ζαχάρως, όταν άνδρας βρήκε χθες Τρίτη (28.04.2026) στο οικόπεδό του μία χειροβομβίδα. Το επικίνδυνο εύρημα προκάλεσε συναγερμό και την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, καθώς πρόκειται για πολεμικό υλικό που απαιτεί εξειδικευμένο χειρισμό και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής στη Ζαχάρω, προκειμένου να αποτραπεί κάθε κίνδυνος για πολίτες και διερχόμενους από πιθανή έκρηξη της χειροβομβίδας.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή, η οποία ανέλαβε τη διαδικασία παραλαβής και εξουδετέρωσης της χειροβομβίδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.