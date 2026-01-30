Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη για διακίνηση ναρκωτικών – 4 συλλήψεις

Για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, επιχειρούν σήμερα (30.01.2026) αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών ξεκίνησε το πρωί εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου μετά από πληροφορίες για τη δραστηριότητα εγκληματικής οργάνωσης που προμήθευε με ναρκωτικά τους πελάτες της.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 4 άτομα ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και χρήματα που βρέθηκαν.