Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα – «Αναγκάστηκα για να μη χάσω τη θέση μου»

Απίστευτο περιστατικό με νεαρή γυναίκα νηπιαγωγός, που αναγκάστηκε να πάει να δουλέψει σε σχολείο στου Ζωγράφου, έχοντας γύψο στο πόδι, την πατερίτσα στο ένα χέρι, και το παιδάκι της στο άλλο χέρι.

Σε βίντεο που παρουσιάζουν οι «Εξελίξεις Τώρα» φαίνεται η αναπληρώτρια νηπιαγωγός που αναγκάζεται να πάει κουτσαίνοντας στο σχολείο στου Ζωγράφου γιατί αλλιώς θα χάσει τη θέση της, όπως η ίδια είπε. Η γυναίκα διορίστηκε και πήγε να ασκήσει το λειτούργημά της, όταν εν ώρα υπηρεσίας, έπεσε και χτύπησε σοβαρά το πόδι της σε κακοτεχνία σκαλιού στο προαύλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γλίστρησα, με αποτέλεσμα να σπάσω το πόδι μου, τον αστράγαλο συγκεκριμένα. Ήταν πολύ δύσκολο το χτύπημα, πήγα στο νοσοκομείο, έμεινα σχεδόν μία βδομάδα. Χρειάστηκε να χειρουργηθώ, μου έβαλαν λάμες», ανέφερε η νηπιαγωγός.

Και συμπλήρωσε: «Ζητάω την αναρρωτική, ο γιατρός μου είχε πει ότι θα χρειαστούν τέσσερις μήνες προκειμένου να επανέλθω κανονικά», συνέχισε.

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα και για να αναρρώσει χρειάζονταν 4 μήνες. Στις 15 μέρες ωστόσο, την ανάγκασαν να γυρίσει, αλλιώς θα έχανε τη θέση της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αποφάσισα να πάω νωρίτερα προκειμένου να μην χάσω επιπλέον προϋπηρεσία και να μην χάσω επιπλέον χρήματα. Ήταν μία δύσκολη στιγμή γιατί ήταν η πρώτη μέρα που πήγα στο σχολείο. Οι μαθητές οι γονείς εξεπλάγησαν βλέποντας την εικόνα», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Είναι αναγκαίο να υπάρξει εξίσωση των δικαιωμάτων μεταξύ αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών», είπε κλίνοντας η εκπαιδευτικός.

Η νηπιαγωγός έχει στραφεί στη Δικαιοσύνη ζητώντας και αποζημίωση για ηθική βλάβη.