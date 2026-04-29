Μενίδι: Βίντεο από έφοδο της αστυνομίας σε οικισμό Ρομά, βρέθηκαν όπλα και μαχαίρια

Μπροστά σε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο βρέθηκαν αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έφοδο σε οικισμό Ρομά στο Μενίδι την Τετάρτη (29.04.2026). Έγιναν πέντε συλλήψεις και κατασχέθηκε παράνομος οπλισμός.

Στη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης της ΕΛΑΣ στο Μενίδι, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μέσα σε σπίτι οικισμού Ρομά, 6 πυροβόλα όπλα, 2 κυνηγετικές καραμπίνες, 2 αεροβόλα πιστόλια, 4 μαχαίρια, σιδερογροθιά, 6 σπρέι πιπεριού και 230 φυσίγγια.

Επιπλέον, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσαν καλώδια μήκους 925 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Στην επιχείρηση συμμετείχε αστυνομικός σκύλος και drone της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ, μη χρήση κράνους κ.α.

 

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

