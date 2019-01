Γάτα κατέστρεψε σπάνιο πίνακα ζωγραφικής! – Video

Γάτα καταστροφέας! Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα “The Telegraph”, το άτακτο τετράποδο, όπως και ο πίνακας, ανήκουν στον δρ. Μπέντορ Γκρόσβενορ.

Ο Γκρόσβενορ είναι συγγραφέας, ιστορικός τέχνης γνωστός από τις τηλεοπτικές σειρές του BBC “Fake or Fortune?” (“Πλαστό ή Περιουσία;”) και “Britain’s Lost Masterpieces” (“Τα Χαμένα Αριστουργήματα της Βρετανίας”), όπου ανακτά και αποκαθιστά ανεκτίμητα έργα ζωγραφικής.

Ο ιστορικός τέχνης είχε αποκαταστήσει κατά 50% το σπάνιο μπαρόκ πορτρέτο του ζωγράφου Τζον Μάικλ Ράιτ, όταν η αγαπημένη του γάτα ονόματι Padme… “προσγειώθηκε” στον μικρό καμβά και γρατζούνισε τον πίνακα, ακυρώνοντας εργασίες τεσσάρων ετών!

Δείτε σχετικό βίντεο από το 2′:26” έως το 3′:25”:

Padme the art destroying cat has made it onto @StephenAtHome's 'The Late Show' (from 2.20 here):https://t.co/8G9el02MrZ

— Dr Bendor Grosvenor (@arthistorynews) January 12, 2019