Ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ και δούκας του Εδιμβούργου Φίλιππος είχε φωτογραφηθεί ντυμένος τσολιάς το 1930 σε ηλικία 9 ετών.

Την ιστορική φωτογραφία του πρίγκιπα Φίλιππου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ανάρτησε στο twitter ο ιστορικός Όσκαρ Αάνμοεν , που είναι ειδικός στην ιστορία των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης.

Ο πατέρας του πρίγκιπα Κάρολου γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1921 και είχε τον τίτλο «Πρίγκιπας Φίλιππος της Ελλάδος και της Δανίας» και αποτελεί το μακροβιότερο αρσενικό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.



HRH Prince Philip, the Duke of Edinburgh.

Dressed in the Greece Royal Guard Uniform. pic.twitter.com/GwRDSmk7QA