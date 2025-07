Κύμα ψύχους χτυπά Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη – 15 νεκροί και ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών

Αντιμέτωπες με ένα σφοδρό κύμα ψύχους βρίσκονται Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη που έχει προκαλέσει τον θάνατο 15 ανθρώπων και έχει αναγκάσει τις κυβερνήσεις να λάβουν έκτακτα μέτρα.

Μια μάζα πολικού αέρα από την Ανταρκτική επηρεάζει Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη, ρίχνοντας τη θερμοκρασία πολύ κάτω από τους 0° Κελσίου σε αυτές τις τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι κυβερνήσεις μάλιστα αναγκάστηκαν να θέσουν περιορισμούς στη χρήση του φυσικού αερίου και να δημιουργήσουν έκτακτα καταλύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αργεντινή τουλάχιστον εννέα άστεγοι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του ψύχους αυτόν τον χειμώνα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Proyecto 7.

Στο Μπουένος Άιρες η θερμοκρασία έπεσε στον -1,9° Κελσίου την Τετάρτη, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 34 χρόνια. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν λόγω της μεγάλης ζήτησης άφησαν χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα για περισσότερες από 24 ώρες σε κάποιες περιοχές.

Εξάλλου χιόνι έχει καλύψει τις παραλίες της Αργεντινής στον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ στη μικρή κοινότητα Μακιντσάο της Παταγονίας η θερμοκρασία έπεσε την Τρίτη στους -18° Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση της χώρας ανέστειλε την Τετάρτη την παροχή φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις και τα πρατήρια καυσίμων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών.

Snow on the beach A cold snap has set all-time winter lows in Chile and Argentina. Local news reports that snow has not fallen in the coastal town of Miramar, Argentina, since 1991. pic.twitter.com/Axj0XEWqGW — AccuWeather (@accuweather) July 1, 2025

Οι αρχές στην Ουρουγουάη, όπου η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν σε κάποιες περιοχές, κήρυξε «κόκκινο συναγερμό» σε εθνικό επίπεδο μετά τον θάνατο έξι ανθρώπων. Στο πλαίσιο του κόκκινου συναγερμού η κυβέρνηση μπορεί να μεταφέρει τους άστεγους σε προσωρινά καταλύματα.

Στο Μοντεβιδέο η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε στις 30 Ιουνίου ήταν 5,8° Κελσίου, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1967, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μάριο Μπιντεγκάιν.

Several truck drivers are stranded due to a severe polar cold wave at the border between Chile and Argentina. pic.twitter.com/a01cTCfHQX #ColdWave — MiloX News (@MiloX_Viral) July 2, 2025

Και στη Χιλή ενεργοποιήθηκε το σχέδιο παροχής καταλυμάτων για τους αστέγους. Στην πόλη Τσιλάν, 400 χιλιόμετρα νότια του Σαντιάγο, το θερμόμετρο έδειξε – 9,3° Κελσίου, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

The Regimiento waterfall in #SanMartínDeLosAndes, Argentina, has frozen! The polar cold wave affecting the country left this spectacular image. pic.twitter.com/FzroeUHdzI — Meteoredcom (@meteoredcom) July 4, 2025

Χιόνι έπεσε σε κάποιες περιοχές της ερήμου Ατακάμα, της πιο ξηρής στον κόσμο, για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή την εβδομάδα στη Χιλή και ευρύτερα στο Κέρας της Νότιας Αμερικής είναι ένα κύμα ψύχους που προκλήθηκε από τη μαζική μετακίνηση πολικού αέρα από την Ανταρκτική», δήλωσε ο Ραούλ Κορντέρο κλιματολόγος στο πανεπιστήμιο του Σαντιάγο.

Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες.