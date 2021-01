Alexander Wang: «Ψευδείς» οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση – Τι λέει για τα ναρκωτικά και τα πάρτι

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Alexander Wang δήλωσε ότι παρ’ όλο που «συχνά» παρευρισκόταν σε πάρτι «όπου υπήρχαν ναρκωτικά και αλκοόλ» δεν παρενόχλησε ποτέ σεξουαλικά κανέναν. Ο Νεοϋορκέζος σχεδιαστής κατηγορείται από μοντέλα για σεξουαλική παρενόχληση ωστόσο, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «τρομερά ψευδείς».

Μοντέλα κατηγορούν τον σχεδιαστή για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση, αφού τους πρόσφερε σε πάρτι νερό με το ναρκωτικό Molly. Τη Δευτέρα, ο Alexander Wang έστειλε ένα σημείωμα στους υπαλλήλους του, τους οποίους ευχαριστεί που στέκονται στο πλευρό του, μετά τη δημοσίευση στον λογαριασμό στο Instagram S-t Model Management και στον λογαριασμό του Diet Prada, ανώνυμων ιστοριών περί φερόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς του.

Σε δήλωσή του ο Νεοϋορκέζος σχεδιαστής τονίζει: «Πρώτον, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να επικοινωνήσω απευθείας με τους ανθρώπους που με βοήθησαν να μεγαλώσω αυτό το εμπορικό σήμα σε αυτό που είναι σήμερα και να αντιμετωπίσω τις πρόσφατες ψευδείς, επινοημένες και κυρίως ανώνυμες κατηγορίες εναντίον μου».

«Ενώ ήμουν πάντα δραστήριος στην κοινωνική μου ζωή, συχνά παρευρισκόμουν σε διάφορες συγκεντρώσεις του κλάδου, πάρτι και συναυλίες όπου υπήρχαν ναρκωτικά και αλκοόλ… αντίθετα με όσα ειπώθηκαν, δεν έχω εκμεταλλευτεί ποτέ άλλους με σεξουαλικό τρόπο και δεν εξανάγκασα κάποιον σε ο,τιδήποτε χωρίς συγκατάθεση. Επίσης, δεν έχω εκμεταλλευτεί ποτέ τη θέση ή τη φήμη μου για δικό μου όφελος» αναφέρει.

Alexander Wang sexually assaulted multiple male and trans models after drugging them with MDMA at parties, report claims https://t.co/CGdwagMHaV