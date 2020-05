Είναι δύσκολο να πω καλησπέρα σήμερα, είπε ο διάσημος παρουσιαστής του CNN, Άντερσον Κούπερ ανακοινώνοντας ότι οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τους 100.000 νεκρούς από τον κορονοϊό. Στην εξάλεπτη εισαγωγή του όλη με στοιχεία ο δημοσιογράφος σφυροκόπησε τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι δεν είχε τίποτα να πει γι’ αυτό το θλιβερό ρεκόρ για τις 100.000 ζωές που χάθηκαν.

Ότι επέστρεψε από την Φλόριντα και ήταν αμίλητος και ότι δεν παραδέχεται ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν από τον κορονοϊό. Κάνοντας μια αναδρομή, ο Κούπερ είπε ότι το πρώτο κρούσμα εντοπίσθηκε στις ΗΠΑ στις 6 Φεβρουαρίου και εδώ και 4 μήνες ο κορονοϊός σκοτώνει και θα σκοτώνει. Όπως είπε οι 100.000 νεκροί είναι περισσότεροι από όσους έχουν σκοτωθεί σε πολέμους από το Βιετνάμ μέχρι σήμερα. Είναι πιο θανατηφόρος από 50 τυφώνες Κατρίνα. Είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος: Ο Πρόεδρος που έκανε σημαία το «Η Αμερική πρώτα» το κατάφερε με το να είμαστε πρώτοι σε νεκρούς από κορονοϊό παγκοσμίως.

"It's hard to say good evening tonight," starts @AndersonCooper, reflecting on the US passing the milestone of 100,000 Covid-19 deaths.



Evaluating the President's stance on testing and masks, Cooper suggests Trump "might try a transition… to decency, empathy, and competence." pic.twitter.com/oz4K30Usdg