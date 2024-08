Bloomberg: Η Ρωσία απελευθερώνει τον δημοσιογράφο της WSJ Έβαν Γκέρσκοβιτς κι έναν πρώην πεζοναύτη στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων

Η Ρωσία απελευθέρωσε τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς (Evan Gershkovich) και τον πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ, Πολ Γουΐλαν (Paul Whelan) σε ανταλλαγή κρατουμένων, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Οι δύο άνδρες, που φυλακίστηκαν στη Ρωσία με κατηγορίες για κατασκοπεία, τις οποίες οι ίδιοι και οι ΗΠΑ αρνούνται, κατευθύνονται προς προορισμούς εκτός Ρωσίας.

Το Fox News μετέδωσε ότι ο φυλακισμένος δημοσιογράφος της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς πρόκειται να επιστρέψει στις ΗΠΑ στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων, πιθανόν αργότερα σήμερα Πέμπτη (01.08.2024).

BREAKING: Russia releases WSJ reporter Evan Gershkovich and former U.S. Marine Paul Whelan in prisoner swap – Bloomberg