Μακροχρόνιο αντίκτυπο στις αερομεταφορές από τον κορονοϊό “βλέπει” η British Airways και προχωρά σε σκληρές περικοπές.

Συγκεκριμένα η αεροπορική εταιρεία British Airways σκοπεύει να περικόψει έως και 12.000 θέσεις εργασίας, λόγω του μακροχρόνιου αντίκτυπου του νέου κορονοϊού στη δραστηριότητά της, ανακοίνωσε σήμερα η μητρική της εταιρεία, όμιλος IAG.

Ο όμιλος, που κατέχει μεταξύ άλλων την Iberia και την Vueling, εξήγησε σε ανακοίνωσή του ότι έλαβε αυτήν την απόφαση με δεδομένο ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια πριν οι αερομεταφορές επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα.

