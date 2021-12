Ο Λευκός Οίκος αποκτά… νέο «ένοικο». Όχι, δεν φεύγει από την προεδρία ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν μένει και θα έχει μαζί του πλέον στον Λευκό Οίκο και τον Commander, το νέο σκυλάκι της προεδρικής οικογένειας των ΗΠΑ.

«Καλωσήλθες στον Λευκό Οίκο, Commander»: Με αυτές τις λέξεις τον υποδέχτηκε (μέσω twitter) ο πρόεδρος των ΗΠΑ το νέο κουτάβι του.

Η φωτογραφία που ανέβασε δείχνει τον Commander να καλπάζει με ένα μπαλάκι του τένις στο στόμα στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29