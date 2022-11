Ο φετινός Οκτώβριος ήταν, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copenicus, ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη μέχρι σήμερα, έπειτα από ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ.

Οι μέσες θερμοκρασίες του φετινού Οκτωβρίου ήταν «κοντά στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από την περίοδο αναφοράς 1991-2020», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Copernicus.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία, η οποία δεν διαθέτει συγκρίσιμα δεδομένα πριν από την περίοδο 1991-2020, είχε ήδη ανακοινώσει πως το καλοκαίρι του 2022 ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ (με θερμοκρασίες κατά περίπου 1,34 βαθμό Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές).

«Οι σοβαρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι σήμερα φανερές και έχουμε ανάγκη μια φιλόδοξη κλιματική δράση στη διάρκεια της COP27 για να εγγυηθεί τη μείωση των εκπομπών ώστε να σταθεροποιηθούν οι θερμοκρασίες σε ένα επίπεδο κοντά στον στόχο του 1,5 βαθμού που ορίζεται από τη συμφωνία του Παρισιού», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες, υποδιευθύντρια της Υπηρεσίας Copernicus για την Κλιματική Αλλαγή (C3S).

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία, «ένα κύμα ζέστης προκάλεσε θερμοκρασίες ρεκόρ στη δυτική Ευρώπη και έναν Οκτώβριο με θερμοκρασίες ρεκόρ στην Αυστρία, την Ελβετία και τη Γαλλία, καθώς και σε μεγάλο τμήμα της Ιταλίας και της Ισπανίας».

📢October #temperature highlights from #Copernicus #C3S:



🌡️ In Europe, it was the warmest October in our records.

🌡️ Globally, it was the third warmest October. The 6 warmest Octobers have all occurred in the last 6 years.



More➡️https://t.co/WV1YvACkez pic.twitter.com/cMmwZ3BVkF