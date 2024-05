ΗΠΑ: Τρανσέξουαλ προσπαθεί να αρπάξει παιδιά από σχολείο – Βίντεο με τα τρομοκρατημένα ανήλικα

Στο βίντεο που ακολουθεί, δείτε τη σοκαριστική στιγμή που παιδιά τρέχουν τρομοκρατημένα καθώς ένας τρανσέξουαλ προσπαθεί να αρπάξει ένα από αυτά, από δημοτικό σχολείο στο Κολοράντο.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που οδήγησε στη σύλληψη του 33χρονου τρανσέξουαλ Solomon Galligan, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τη Δευτέρα (29.05.2024) στις οικογένειες των παιδιών που ενεπλάκησαν στο συμβάν στο δημοτικό σχολείο Black Forest Hills στην Aurora στο Κολοράντο, την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με το CBS Colorado.

“Ήταν σκληρό – ήταν πραγματικά σκληρό“, δήλωσε ο Dante White ένας από τους γονείς, όταν είδε το υλικό που αποδείκνυε με ανησυχητικό τρόπο ότι το παιδί του δεν είχε υπερβάλει για το πόσο τρομακτικό ήταν.

“Αυτό είναι κάτι που φοβάσαι ως γονιός”.

Το υλικό δείχνει μια φιγούρα που κρατάει μια κουβέρτα να περπατάει δίπλα σε έναν φράχτη, ενώ περισσότεροι από δώδεκα ανήλικοι μαθητές παίζουν έξω στο προαύλιο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Τα παιδιά στη συνέχεια τρέχουν μακριά, καθώς ο ύποπτος απαγωγέας τρέχει προς το μέρος τους, ενώ ορισμένα φωνάζουν “Κίνδυνος από ξένο”

Το υλικό δείχνει στη συνέχεια τον ενήλικα να πλησιάζει ένα από τα παιδιά και καταφέρνει να αρπάξει ένα από αυτά αλλά το άφησε όταν άρχισε να παραπατάει, ανέφερε η αστυνομία.

Τελικά ο δράστης τράπησε σε φυγή όταν ένας δάσκαλος άρχισε να του φωνάζει.

Ο Galligan – ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως άνδρας – συνελήφθη ενώ βαρύνεται με την κατηγορία της απόπειρας απαγωγής. Είχε καταναλώσει αλκοόλ και το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο με λευκή σκόνη.

