DW: Η Γερμανία «σφίγγει» τα σύνορα – Τι αλλάζει από τα μεσάνυχτα

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (15.09.2024) προς τη Δευτέρα (16.09.2024) τίθενται σε ισχύ οι έλεγχοι σε όλα τα χερσαία σύνορα της Γερμανίας κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της ισλαμιστικής απειλής.

Η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Νάνσι Φέζερ, καθησυχάζει εργαζομένους και μεταφορείς ότι δεν θα επιβαρυνθούν με «ουρές» στα σύνορα.

Στα νοτιοανατολικά σύνορα της χώρας συνοριακοί έλεγχοι ίσχυαν ήδη, δηλαδή σε Αυστρία, Ελβετία, Τσεχία και Πολωνία. Τώρα επεκτείνονται, όμως και στην υπόλοιπη χερσαία συνοριογραμμή: Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Δανία.

Η Νάνσι Φέζερ εξηγεί ότι οι έλεγχοι θα είναι «έξυπνοι», σε μία προσπάθεια να καθησυχάσει τους κατοίκους πόλεων στα σύνορα που ζουν από τα πλεονεκτήματα της Συνθήκης Σένγκεν και την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών.

Δεν θα υπάρχουν ουρές και αναμονή, διαβεβαιώνει, απαντώντας στην ανησυχία εργαζομένων που μετακινούνται μεταξύ της Γερμανίας και γειτονικών χωρών, κάποιοι μάλιστα καθημερινά, αλλά και των μεταφορικών εταιρειών που ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες με επιπλέον ελέγχους και καθυστερήσεις.

