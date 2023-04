Η διαστημική αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) εκτοξεύτηκε σήμερα στις 15:15 (14.4.2023, ώρα Ελλάδας) και ταξιδεύει προς τον πλανήτη Δία και τα φεγγάρια του. Το διαστημόπλοιο Ariane 5 έφυγε από τη Γη και μετά από 28 λεπτά, το JUICE διαχωρίστηκε από αυτό και συνεχίζει το ταξίδι του.

Στόχος της διαστημικής αποστολής του ESA είναι να κάνει αναλυτικές παρατηρήσεις του αέριου γίγαντα πλανήτη Δία, όπου αναμένεται να φτάσει σε 8 χρόνια! Παράλληλα, θα παρατηρήσει και τα 3 παγωμένα φεγγάρια του, τον Γανυμήδη, την Καλλιστώ και την Ευρώπη, γύρω από τα οποία θα κάνει 35 διελεύσεις.

Αρχικά, η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη για χτες, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο διαστημικό κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα, στη νότια Αμερική, κατέστησαν αναγκαία την αναβολή της κατά μία ημέρα.

