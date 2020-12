Eμβόλιο Moderna: Σοβαρή παρενέργεια σε γιατρό με ιστορικό αλλεργιών

Tο πρώτο περιστατικό σοβαρής αλλεργίας στο εμβόλιο της εταιρείας Moderna καταγράφηκε στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους New York Times, γιατρός στη Βοστώνη υπέστη οξεία αλλεργική αντίδραση αφού έλαβε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Ο γηριατρικός ογκολόγος Hossein Sadrzadeh, σύμφωνα με το δημοσίευμα των NΥΤ, παρουσίασε την αντίδραση σχεδόν αμέσως μόλις εμβολιάστηκε την Πέμπτη. Ο Dr. Sadrzadeh, ο οποίος είναι αλλεργικός στα θαλασσινά, παρουσίασε ζάλη, ταχυπαλμία και μούδιασμα στη γλώσσα του.

