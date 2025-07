Μαίνονται οι φωτιές στην Τουρκία: Δύο νεκροί – Μία οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για «δεκάδες εμπρησμούς»

Δύο άνθρωποι βρήκαν τραγικούς θανάτους από τις φωτιές που μαίνονται για 7η ημέρα σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας ενώ η «άγνωστη» οργάνωση με το όνομα «Παιδιά της Φωτιάς», που ισχυρίζεται ότι διατηρεί δεσμούς με το PKK, ανέλαβε την ευθύνη για δεκάδες εμπρησμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ένας 81χρονος κατάκοιτος άνδρας είναι το ένα θύμα από τις φωτιές, ο οποίος βρισκόταν μόνος του στο σπίτι του όταν το τύλιξαν οι φλόγες. Λίγο αργότερα, ένας χειριστής εκσκαφέα, ο Ιμπραήμ Ντεμίρ, σκοτώθηκε ενώ συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή Εντεμίζ στην Τουρκία, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Μια οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Παιδιά της Φωτιάς» ανέλαβε την ευθύνη για «δεκάδες πυρκαγιές σε έξι τουρκικές πόλεις», σύμφωνα με μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Η οργάνωση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Υποστηρίζει ότι συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) που θεωρείται «τρομοκρατική οργάνωση» από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Το PKK, που τον περασμένο Μάιο ανακοίνωσε ότι τερματίζει τον 40χρονο ανταρτοπόλεμο και θα αυτοδιαλυθεί, δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

#BREAKING #TURKIYE #IZMIR #TURQUIA #TURKEY #CESME

Heartbreaking



TURKIYE : MASSIVE WILDFIRE IN CESME TOWN OF IZMIR CITY CONTINUES



Strong winds are fueling the flames..

Evacuations ordered#Ultimahora #Wildfires #Incendio #Incendie #Yangin. pic.twitter.com/kjg0hI2kE1