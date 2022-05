Με λουλούδια υποδέχτηκαν το συγκρότημα Kalush Orchestra στην επιστροφή του στην Ουκρανία οι στρατιώτες της χώρας αλλά και οι γυναίκες (που εξυμνούνται στο τραγούδι), μετά τον θρίαμβό τους στη Eurovision 2022 και την τρίτη ουκρανική νίκη στον διαγωνισμό.

Το συγκρότημα Kalush Orchestra επέστρεψε στην Ουκρανία με το βραβείο της Eurovision 2022 και ο frontman, Όλεχ Πσιουκ, έλαβε λουλούδια στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας (κίτρινο και μπλε), προτού αγκαλιάσει τη σύντροφό του. Στη συνέχεια, παρουσίασαν μια αυτοσχέδια διασκευή του τραγουδιού «Stefania», το οποίο κατέκτησε την πρωτιά στον διεθνή διαγωνισμό που φιλοξενήθηκε φέτος στο Τορίνο της Ιταλίας.

Με τον θρίαμβό του, το Σάββατο, το ουκρανικό συγκρότημα έδωσε στους Ουκρανούς μια τόνωση ηθικού, ύστερα από 12 εβδομάδες πολέμου.

Ουκρανοί στρατιώτες που παρακολουθούσαν τηλεοπτικά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision χαιρέτισαν τη νίκη και την έκκληση που απηύθυνε ο Πσιουκ για βοήθεια στην πολιορκημένη Μαριούπολη και τους εγκλωβισμένους στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να συγχαρεί την Kalush Orchestra, ενώ οι κάτοικοι της ομώνυμης πόλης ήταν εκστασιασμένοι.

«Αγαπώ την Καλούς. Η σύζυγός μου κι εγώ παρακολουθούσαμε μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Είμαστε ευτυχισμένοι που νικήσαμε. Εγώ χοροπηδούσα. Ήμουν στον έβδομο ουρανό», δήλωσε χθες Κυριακή ο 74χρονος Πέτρο Γιουγκάν και συμπλήρωσε: «Αλλά θέλω επίσης να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατόν. Αυτή θα είναι μια ακόμη μεγαλύτερη νίκη».

