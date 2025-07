ΗΠΑ: Βουλευτές ζητούν με νομοσχέδιο την παράδοση βομβών MOP στο Ισραήλ για να χτυπήσει το Ιράν αν χρειαστεί

Μπορεί ο πόλεμος 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν να έληξε στις 24 Ιουνίου 2025, μετά τους ιστορικούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ωστόσο οι πανίσχυρες «bunker buster» βόμβες τύπου GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator – MOP) παραμένουν ακόμα στο προσκήνιο.

Η επιχείρηση «Midnight Hammer» των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων που έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τις καταστροφικές βόμβες MOP, έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης τις τελευταίες ημέρες στο αμερικανικό Κογκρέσο, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν στις ιρανικές πυρηνικές υποδομές, όπως παραδέχθηκε η Τεχεράνη.

Στο πλαίσιο αυτό, Αμερικανοί νομοθέτες κατέθεσαν χθες Τετάρτη (02.70.2025) διακομματικό νομοσχέδιο που προβλέπει την παράδοση των πανίσχυρων διατρητικών βομβών τύπου MOP στο Ισραήλ, με τίτλο «Bunker Buster Act» λόγω της δυνατότητάς τους να καταστρέφουν οχυρωμένες θέσεις και στρατηγικές υποδομές, όπως έγινε στην υπόγεια ιρανική πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό.

