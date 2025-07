Συγκλονισμένο το Ισραήλ από βίντεο με ομήρους της Χαμάς: «Είμαστε νεκροί που περπατούν, δεν νιώθουμε άνθρωποι πια»

Όσο εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου να πετύχουν μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς τόσο περισσότερο οι οικογένειες και οι συγγενείς των ομήρων πιέζουν την κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου να «κλείσει» την εκεχειρία που θα εξασφάλιζε και την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων.

Μάλιστα, οι οικογένειες των ομήρων έδωσαν σήμερα (03.07.2025) στην δημοσιότητα και σε αρκετά μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ ένα απόσπασμα με προπαγανδιστικά βίντεο της Χαμάς, στα οποία όμηροι εμφανίζονται σε άθλια κατάσταση να ζητούν την απελευθέρωσή τους.

Το απόσπασμα 44 δευτερολέπτων είναι μέρος ενός βίντεο μεγαλύτερης διάρκειας, που έφτιαξαν οι συγγενείς θυμάτων και ομήρων της Χαμάς ως «μοχλό» πίεσης και ευαισθητοποίησης της ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία εκεχειρίας στην Λωρίδα της Γάζας.

Στην αρχή εμφανίζεται κιόλας και ο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι «οι ΗΠΑ θέλουν να πάρουν πίσω τους ομήρους», πριν εμφανιστούν απεγνωσμένοι και εξαθλιωμένοι όμηροι, που βρίσκονται για περίπου 18 μήνες υπό την αιχμαλωσία της Χαμάς

Στο συγκλονιστικό βίντεο εμφανίζονται μεταξύ άλλων και οι Μαξίμ Χερκίν και Μπαρ Κούπερσταϊν. Ο πρώτος με δεμένο χέρι από κάποιο τραυματισμό δηλώνει χαρακτηριστικά ότι είναι «δύο νεκροί που περπατούν και πως δεν νιώθουν σαν άνθρωποι πλέον». Σε άλλο σημείο, ο Μπαρ Κούπερσταΐν φωνάζει: «Σας παρακαλώ απελευθερώστε μας».

