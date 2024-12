Financial Times: Ο βαλλιστικός πύραυλος «Oreshnik» που εκτόξευσε η Ρωσία στην Ουκρανία έχει τεχνολογία από τη Δύση

Ο πειραματικός διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς τύπου «Oreshnik» που εκτόξευσε η Ρωσία στις 21 Νοεμβρίου 2024, εναντίον της πόλης Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, είχε σοκάρει την διεθνή κοινότητα ενώ η Δύση είχε προειδοποιήσει για την περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει σήμερα (27.12.2024) η βρετανική εφημερίδα «Financial Times», η Δύση έχει εμμέσως ρόλο στην παραγωγή και την ανάπτυξη του βαλλιστικού πυραύλου που εκτόξευσε η Ρωσία

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο «Oreshnik» φαίνεται να βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο σχέδιο του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου τύπου RS-26 Rubezh. Ουκρανοί αναλυτές, που εξέτασαν τα συντρίμμια που έπεσαν στην ουκρανική πόλη, υποστηρίζουν ότι ο πύραυλος δεν είναι τόσο καινούργιος, ενώ μερικά από τα εξαρτήματά του έχουν κατασκευαστεί από το 2017.

Russia likely has limited number of experimental missiles, including “Oreshnik”, used on Dnipro, — CNN



The US knew about the possibility of using these missiles and warned Ukraine and other countries in advance. pic.twitter.com/qlu9jDz0Hk