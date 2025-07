ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε παρουσίαση δίσκου στο Σικάγο – Νεκροί και τραυματίες

Τρεις νεκροί και 16 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός πυροβολισμών που «έπεσαν» έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Σικάγο αργά το βράδυ της Τετάρτης (2.7.2025), κατά τη διάρκεια παρουσίασης δίσκου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πολλά άτομα δέχτηκαν πυροβολισμούς στο τετράγωνο 300 της West Chicago Avenue. Ένας αξιωματούχος της πόλης δήλωσε ότι τουλάχιστον 19 άτομα πυροβολήθηκαν, τρία από τα οποία έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλος σε αυτοκίνητο άνοιξε πυρ κατά του πλήθους.

Η ένοπλη επίθεση συνέβη την ώρα που οι άνθρωποι έφευγαν από το νυχτερινό κέντρο Artis Lounge μετά από ένα πάρτι κυκλοφορίας άλμπουμ του ράπερ Mello Buckzz.

BREAKING: 9 to 12 people were just shot in downtown Chicago. You can hear the shots fired in rapid succession in the video.



This gun madness has to stop.

Hoping my family and friends in Chicago are safe.



pic.twitter.com/lDvbB7YpB8