Η υπουργός Οικονομικών του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση της ολομέλειας της G20 στην Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε η ίδια, διαμαρτυρόμενη για τη συμμετοχή της Ρωσίας, καθώς θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

«Οι συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας στην Ουάσινγκτον αφορούν την υποστήριξη της παγκόσμιας οικονομίας — και η παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνιστά σοβαρή απειλή για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε μέσω Twitter η υπουργός Οικονομικών του Καναδά, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει.

«Οι δημοκρατίες του κόσμου δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση και τα εγκλήματα πολέμου. Σήμερα ο Καναδάς και ορισμένοι δημοκρατικοί εταίροι μας αποχώρησαν από την ολομέλεια της G20 όταν η Ρωσία ζήτησε να παρέμβει», δήλωσε η Φρίλαντ, η οποία είναι επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

The world’s democracies will not stand idly by in the face of continued Russian aggression and war crimes. Today Canada and a number of our democratic partners walked out of the G20 plenary when Russia sought to intervene. pic.twitter.com/J67gU810sO