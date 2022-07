Σε αναζήτηση νέων ιδεών και λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προχωρά η Google με το νέο της πρόγραμμα, το Google Impact Challenge on Climate Innovation. Ένα πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. δολαρίων που υλοποιείται σε συνεργασία με MKO και κοινωνικές οργανώσεις.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα της Google, οργανισμοί και ΜΚΟ μπορούν να προτείνουν τις ιδέες τους με στόχο ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον. Η ομάδα της Google.org θα μελετά τις προτάσεις αυτές και έπειτα θα αποφασίζει ποια πιθανά έργα μπορούν να χρηματοδοθούν.

Όπως έκανε γνωστό η πολυεθνική, οι αιτήσεις για ένταξη στο Google.org Impact Challenge on Climate Innovation γίνονται δεκτές στο g.co/climatechallenge.

Οι οργανισμοί που θα επιλεγούν θα ανακοινώνονται σταδιακά μέσα στη χρονιά, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των 6 projects.

Για να γίνει δεκτή μια «ιδέα», πρέπει να έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, να βασίζεται σε δεδομένα και σωστή έρευνα, να εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες και να είναι πραγματοποιήσιμη.

