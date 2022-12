Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε σήμερα (19.12.2022) το μεσημέρι στο Μινσκ για να συναντήσει και να συνομιλήσει με τον ομόλογό του, Αλεξάντρ Λουκασένκο, ενώ τα σενάρια «φουντώνουν» ξανά για άμεση εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε μια θερμή υποδοχή από τον Αλεξάντρ Λουκασένκο στην άσφαλτο του αεροδρομίου, όπου έφτασε το προεδρικό αεροσκάφος του. Γι’ αυτό και ο Guardian αναφέρει πως «αυξάνονται οι φόβοι στο Κίεβο ότι η Μόσχα πιέζει τον στενότερο σύμμαχό της να συμμετάσχει σε νέα χερσαία επίθεση κατά της Ουκρανίας».

Το ταξίδι του Πούτιν στο Μινσκ είναι το πρώτο που γίνεται από το 2019, δηλαδή πριν από την πανδημία της COVID-19 και μετά από ένα κύμα διαμαρτυριών υπέρ της δημοκρατίας το 2020, που ο Λουκασένκο συνέτριψε έχοντας ισχυρή υποστήριξη από το Κρεμλίνο.

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας δήλωσε ότι οι δυο τους αναμένεται να συζητήσουν τη «στρατιωτικο-πολιτική κατάσταση» στην περιοχή, καθώς και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών τους. Ωστόσο, τόνισε ότι η «κυριαρχία και ανεξαρτησία» της χώρας του δεν ήταν προς συζήτηση, διαψεύδοντας τις όποιες συζητήσεις για ενδεχόμενη εμπλοκή του Μινσκ κατά της Ουκρανίας.

Putin has landed at Minsk National Airport



It is reported that for the sake of secrecy, three government planes were put in the air at once, so that no one would guess which one he was flying on.



Earlier Lavrov and Shoigu arrived in #Belarus. pic.twitter.com/YIkTiiPglT