H Κέιτ Μίντλετον ανυπομονεί να επιστρέψει στις φιλανθρωπικές δράσεις: Η νέα της ανάρτηση

Με μία ανάρτηση «επέστρεψε» στα social media η Κέιτ Μίντλετον, δείχνοντας το πόσο ενθουσιασμένη είναι που θα συνεχίσει το πολύτιμό έργο της στις φιλανθρωπικές δράσεις.

Η Κέιτ Μίντλετον μάλιστα αποκάλυψε πως θα ξεκινήσει να συνεργάζεται με τον επικεφαλής της φιλανθρωπικής οργάνωσης προσκόπων, Dwyane Fields. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι κοινή πρόεδρος της Ένωσης Προσκόπων.

«Με χαρά καλωσορίζω τον @DwayneFields ως τον νέο επικεφαλής προσκόπων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι πρόσκοποι είναι μια τόσο απίστευτη οργάνωση, που διδάσκει δεξιότητες οι οποίες είναι χρήσιμες για μια ζωή και κάνει τεράστια διαφορά στους νέους σε όλη τη χώρα. Ανυπομονώ να δουλέψω μαζί σου! C.’», έγραψε στο Χ (πρώην Twitter).

