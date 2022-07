Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA δίνει ζωντανά στη δημοσιότητα τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες από την αποστολή του στο διάστημα, μετά την πρώτη φωτογραφία που δημοσιοποίησε τα ξημερώματα της Τρίτης (12.7.2022) και αποκάλυψε μιας γαλαξιακή συστάδας με την πιο λεπτομερή μέχρι σήμερα εικόνα του πρώιμου σύμπαντος.

Η πρώτη φωτογραφία του τηλεσκόπιου James Webb είναι η «βαθύτερη φωτογραφία του σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ» ανέφερε ο διευθυντής της NASA Μπιλ Νέλσον. Όπως σημείωσε, αυτό που δείχνει η φωτογραφία είναι ένα μέρος του Σύμπαντος, σαν ένας κόκκος άμμου σε απόσταση όση το μήκος ενός χεριού!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τη ζωντανή μετάδοση της NASA:

Η δημοσιοποίηση από τον Λευό Οίκο της πρώτης υψηλής ευκρίνειας, έγχρωμης εικόνας του Webb πραγματοποιήθηκε την παραμονή μιας μεγαλύτερης δημοσιοποίησης φωτογραφιών και φασματογραφικών δεδομένων που σχεδιάζει να παρουσιάσει την Τρίτη η NASA στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Γκόνταρντ στο Μέριλαντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κόστους 9 δισ. δολαρίων Webb, το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό διαστημικό τηλεσκόπιο που έχει εκτοξευθεί ποτέ στο διάστημα, σχεδιάστηκε για να περιεργαστεί τον κόσμο μέχρι την αυγή του γνωστού σύμπαντος, αναγγέλλοντας μια νέα εποχή αστρονομικών ανακαλύψεων.

Η εικόνα που παρουσίασαν ο Μπάιντεν και ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, δείχνει μια γαλαξιακή συστάδα ηλικίας 4,6 δισ. ετών με την επωνυμία SMACS 0723, η συνδυασμένη μάζα της οποίας λειτουργεί ως ένας «βαρυτικός φακός» μεγεθύνοντας σε μεγάλο βαθμό το φως που έρχεται από πιο μακρινούς γαλαξίες πίσω από αυτήν.

Οι νέες αποκαλύψεις του James Webb

Πώς γεννιούνται τα αστέρια;

Το James Webb αποκάλυψε νέες εικόνες από το Carina Nebula (Νεφέλωμα της Τρόπιδος), το οποίο βρίσκεται 6.500-10.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη και στην παρακάτω φωτογραφία φαίνονται «μωρά αστέρια» πίσω από μια «κουρτίνα σκόνης και του αερίου σε αυτούς τους “Κοσμικούς γκρεμούς”.

🌟 A star is born!



Behind the curtain of dust and gas in these “Cosmic Cliffs” are previously hidden baby stars, now uncovered by Webb. We know — this is a show-stopper. Just take a second to admire the Carina Nebula in all its glory: https://t.co/tlougFWg8B #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/OiIW2gRnYI — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

Two cameras are better than one, as seen in this combined view from Webb’s NIRCam & MIRI! In the near-infrared, we see hundreds of stars and background galaxies. Meanwhile, the mid-infrared shows us dusty planet-forming disks (in red and pink) around young stars. pic.twitter.com/yl9vHNAiuB — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

«Δύο κάμερες είναι καλύτερες από μία, όπως φαίνεται σε αυτή τη συνδυασμένη προβολή από τις κάμερες NIRCam & MIRI του James Webb! Στο εγγύς υπέρυθρο, βλέπουμε εκατοντάδες αστέρια και στο φόντο περισσότερους γαλαξίες. Εν τω μεταξύ, το μεσαίο υπέρυθρο μας δείχνει σκονισμένους δίσκους που σχηματίζουν πλανήτες (σε κόκκινο και ροζ) γύρω από νεαρά αστέρια», γράφει η NASA στις επίσημες ενημερώσεις για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες του James Webb.

Hundreds of new stars.

Examples of bubbles and jets created by newborn stars.

Galaxies lurking in the background.@NASAWebb Deputy Project Scientist Amber Straughn details new discoveries about Carina Nebula. https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/37mxH2GvfO — NASA (@NASA) July 12, 2022

Το διαγαλαξιακό «κόλλα το!»

Σε μια συγκλονιστική φωτογραφία του James Webb βλέπουμε 5 γαλαξίες μαζί, οι 4 εκ των οποίων αλληλεπιδρούν!

«Οι γαλαξίες συγκρούονται στο Stephan’s Quintet, τραβώντας και τεντώνοντας ο ένας τον άλλον στον βαρυτικό χορό. Στην προβολή μεσαίας υπέρυθρης ακτινοβολίας παρακάτω, δείτε πώς το Webb διαπερνά τη σκόνη, δίνοντας νέα εικόνα για το πώς αλληλεπιδράσεις όπως αυτές μπορεί να οδήγησαν την εξέλιξη των γαλαξιών στο πρώιμο σύμπαν», γράφει η NASA.

Galaxies collide in Stephan’s Quintet, pulling and stretching each other in a gravitational dance. In the mid-infrared view here, see how Webb pierces through dust, giving new insight into how interactions like these may have driven galaxy evolution in the early universe. pic.twitter.com/3P15LMCCOH — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

Οι επιστήμονες της NASA κάνουν λόγο για «έναν κοσμικό χορό, που οδηγείται από τη βαρυτική δύναμη» — το είδος της αλληλεπίδρασης που οδηγεί την εξέλιξη των γαλαξιών.

Data scientist Giovanna Giardino explains how the @NASAWebb image of Stephan's Quintet reveals a "a sort of cosmic dance driven by the gravitational force" — the type of interaction that drives the evolution of galaxies. https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/n84wbD8eXl — NASA (@NASA) July 12, 2022

Το πλανητικό νεφέλωμα του Νότιου Δακτυλίου

The stars – and their layers of light – steal more attention in the NIRCam image, while in the MIRI image, Webb reveals for the first time that the dying star is cloaked in dust. In thousands of years, these delicate, gaseous layers will dissipate into surrounding space. — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπουμε το πλανητικό νεφέλωμα του Νότιου Δακτυλίου. «Το νεφέλωμα του Νότιου Δακτυλίου είναι ένα πλανητικό νεφέλωμα. Παρά τον όρο “πλανήτης” στο όνομα, αυτοί δεν είναι πλανήτες – είναι κελύφη σκόνης και αερίου που χύνονται από πεθαμένα αστέρια που μοιάζουν με τον Ήλιο. Οι νέες λεπτομέρειες από το Webb θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς τα αστέρια εξελίσσονται και επηρεάζουν το περιβάλλον γύρω τους», εξηγεί η NASA μέσω του επίσημου λογαριασμού του James Webb στο Twitter.

«Το Webb αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι το αστέρι που πεθαίνει είναι καλυμμένο με σκόνη. Σε χιλιάδες χρόνια, αυτά τα ευαίσθητα, αέρια στρώματα θα διαλυθούν στον περιβάλλοντα χώρο του διαστήματος», συμπληρώνει η NASA και παραθέτει, για σύγκριση, την πρώτη φωτογραφία του νεφελώματος από το τηλεσκόπιο Hubble το 1998!

Bonus: Check out the Southern Ring Nebula as captured by @NASAHubble in 1998! pic.twitter.com/89y0hx5sUQ — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

Η μεσαία υπέρυθρη εικόνα του πλανητικού νεφελώματος του Νότιου Δακτυλίου αποκαλύπτει δύο αστέρια στο κέντρο του, δηλαδή να δυαδικό αστρικό σύστημα με εξαιρετική λεπτομέρεια, για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον επιστήμονα, Καρλ Γκόρντον.

Mid-infrared astronomer Karl Gordon explains how @NASAWebb's mid-infrared image of the Southern Ring planetary nebula reveals two stars at the center — uncovering a binary star system in exquisite detail. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/RNNnf0Atxi — NASA (@NASA) July 12, 2022

Το τελευταίο κοσμικό αντικείμενο που παρουσιάστηκε σήμερα ήταν ένας εξωπλανήτης, δηλαδή ένας πλανήτης σε τροχιά γύρω από ένα άλλο άστρο, εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Ο εξωπλανήτης αυτός δεν «φωτογραφήθηκε» αλλά αναλύθηκε μέσω φασματογράφου, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να εξακριβωθεί η χημική σύσταση ενός τόσο μακρινού αντικειμένου. Στην περίπτωση αυτή, ο γιγαντιαίος πλανήτης WASP-96b αποτελείται ουσιαστικά από αέρια.

Συνδυάζοντας τα δεδομένα που έχουν ληφθεί από άλλα τηλεσκόπια με εκείνα από το James Webb «θα είμαστε πιθανόν σε θέση να εντοπίσουμε υδρατμούς» στην ατμόσφαιρά του, σχολίασε ο Χοσέ Α. Καμπαγιέρο, αστρονόμος στο Κέντρο Αστροβιολογίας της Ισπανίας και ειδικός στους εξωπλανήτες. Αν και χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσες» αυτές τις πρώτες πληροφορίες που αποκαλύπτουν τις δυνατότητες του τηλεσκοπίου και των οργάνων του, ο Καμπαγιέρο είπε ότι ανυπομονεί να δει φωτογραφίες μικρότερων και όχι τόσο θερμών εξωπλανητών.

Τι έδειχνε η πρώτη φωτογραφία που αποκαλύφθηκε

Τουλάχιστον μία από τις θαμπές, παλιότερες εικόνες φωτός που εμφανίζονται στο «φόντο» της φωτογραφίας –μια σύνθεση εικόνων φωτός διαφορετικού μήκους κύματος– ανάγεται σε περισσότερα από 13 δισ. χρόνια πριν, είπε ο Νέλσον. Αυτό το καθιστά μόλις 800 εκατ. χρόνια νεότερο από το Big Bang, το θεωρητικό σημείο ανάφλεξης που έθεσε σε κίνηση τη διαστολή του γνωστού σύμπαντος περίπου πριν από 13,8 εκατ. χρόνια.

«Είναι ένα νέο παράθυρο στην ιστορία του κόσμου μας», δήλωσε ο Μπάιντεν προτού παρουσιαστεί η φωτογραφία. «Και σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο πρώτο φως που πέρασε μέσα από αυτό το παράθυρο: ένα φως από άλλους κόσμους, αστέρια σε τροχιά πολύ πιο πέρα από τον δικό μας. Για μένα είναι κάτι καταπληκτικό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνοδευόταν σε μια αίθουσα του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου από την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, που προεδρεύει του Εθνικού Συμβουλίου Διαστήματος των ΗΠΑ.