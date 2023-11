Ο 23χρονος ηθοποιός Kevin Munoz που πρωταγωνιστεί σε ταινία του Netflix βρέθηκε άγρια δολοφονημένος στην Κολομβία.

Ο ηθοποιός του Netflix Kevin Munoz εντοπίστηκε νεκρός με δεμένα τα χέρια και τα πόδια στην Κολομβία με τις αρχές να έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός εφήβου ως υπόπτου.

Η κακοποιημένη σορός του 23χρονου Κολομβιανού Kevin Andres Munoz Tovar βρέθηκε τη Δευτέρα στην πόλη Tulua με αρκετές πληγές από ματσέτα γράφουν τα τοπικά μέσα σύμφωνα με τη Sun.

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 19χρονου άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την άγρια δολοφονία.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας ανέφερε… «Το αστυνομικό τμήμα της Valle αναφέρει ότι επετεύχθη η σύλληψη ενός 19χρονου χάρη στις έγκαιρες πληροφορίες που έδωσαν οι πολίτες. Ο 19χρονος φέρεται να συμμετείχε στην ανθρωποκτονία του Kevin Andres Munoz Tovar, γνωστού ηθοποιού από κολομβιανή ταινία. Τα άτομα που προκάλεσαν τους τραυματισμούς στη συνέχεια διέφυγαν από τον τόπο του εγκλήματος, αλλά χάρη στις πληροφορίες της κοινότητας ένας από αυτούς συνελήφθη».

Ο Kevin Andres Munoz Tovar πρωταγωνιστούσε στην ταινία του Netflix «Lavaperros» σε σκηνοθεσία του Carlos Moreno.

