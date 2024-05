Γάζα: Η Χαμάς συμφωνεί σε εκεχειρία με το Ισραήλ

Η ηγεσία της Χαμάς αποδέχτηκε τους όρους για μια συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, το απόγευμα της Δευτέρας (6.5.24)

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς δηλώνει ότι ενημέρωσε το Κατάρ και την Αίγυπτο για την απόφασή της και ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις προετοιμάζονταν για χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κάιρο το Σαββατοκύριακο για νέα εκχειρία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία -όπως πόσο θα διαρκέσει και τι σημαίνει για τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα- δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι «η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ισραήλ», αφού η παλαιστινιακή οργάνωση έκανε γνωστό ότι θα αποδεχόταν τους όρους ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Χαμάς αναφέρει ότι ο ηγέτης της Ισμαήλ Χανίγια πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι και με τον υπουργό πληροφοριών της Αιγύπτου, Αμπάς Καμέλ και τους ενημέρωσε για την έγκριση της Χαμάς της πρότασής τους σχετικά με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

