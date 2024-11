Mattel: Συσκευασία για κούκλες της ταινίας «Wicked» παραπέμει σε site πορνό – «Ατυχές λάθος»

Συγγνώμη ζήτησε η κατασκευάστρια παιχνιδιών Mattel επειδή εκτύπωσε κατά λάθος τη διεύθυνση site πορνό στη συσκευασία με τις κούκλες της ταινίας «Wicked» που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Όπως μεταδίδει το CNN, αντί να κατευθύνουν τους αναγνώστες στον επίσημο ιστότοπο της ταινίας, οι πληροφορίες που βρίσκονται στα κουτιά της Mattel με τις κούκλες οδηγούσαν σε μια σελίδα πορνό που απαιτεί από τους χρήστες να είναι 18 ετών και άνω για να μπουν, σύμφωνα με τους χρήστες των social media στο Χ.

«Η Mattel ενημερώθηκε για ένα λάθος τύπωμα στη συσκευασία των κούκλων συλλογής Mattel Wicked, που πωλούνται κυρίως στις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν σκοπό να κατευθύνουν τους καταναλωτές στην επίσημη σελίδα προορισμού WickedMovie.com», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση που εστάλη στο CNN χθες Κυριακή (10.11.2024).

«Λυπούμαστε βαθιά για αυτό το ατυχές λάθος και λαμβάνουμε άμεσα μέτρα για να το διορθώσουμε. Οι γονείς ενημερώνονται ότι ο λανθασμένος τυπωμένος ιστότοπος δεν είναι κατάλληλος για παιδιά», ανέφερε.

I never thought I’d drop everything for a #Wicked doll run, but thanks to my friend Edward’s post, I snagged a #Glinda and #Elphaba before they were pulled. Due to an unfortunate URL #error, Mattel announced immediate action, so these likely won’t be on shelves for long. pic.twitter.com/o1j3K11vmt