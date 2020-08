Ο Τσαρλς Μπουκόφσκι, που επηρέασε πάμπολλους συγγραφείς, ποιητές και μουσικούς, θα εμφανιστεί σε λίγες μέρες όπως δεν τον έχουμε δει ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

Το «You Never Had It – An Evening with Bukowski» με τον Μπουκόφσκι θα κάνει πρεμιέρα με διαδικτυακές προβολές στις 7 Αυγούστου και περιλαμβάνει πλάνα αρχείου από την Ιταλίδα παραγωγό και δημοσιογράφο Σίλβια Μπίτσιο (Silvia Bizio), η οποία πήρε συνέντευξη από τον Μπουκόφσκι στο σπίτι του, μια βραδιά του Ιανουαρίου του 1981.

Και άλλοι – συμπεριλαμβανομένης και της σε λίγο καιρό συζύγου του ποιητή, της Λίντα Λι Μπέιλ (Linda Lee Beighle) – συνάντησαν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τους Μπουκόφσκι και Μπίτσιο, καθώς καπνίζουν, πίνουν κρασί και κάνουν σοβαρές κουβέντες για το σεξ, τη λογοτεχνία, την παιδική ηλικία και τη φύση του ανθρώπου.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ