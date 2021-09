Το ρομποτικό ρόβερ Perseverance της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) κατάφερε να συλλέξει με το τρυπάνι του δείγμα από τα πετρώματα του ‘Αρη. Επρόκειτο για την δεύτερη προσπάθεια, καθώς η πρώτη -αποτυχημένη- πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα.

Εφόσον όντως επιβεβαιωθεί ότι η απόπειρα του Perseverance ήταν πετυχημένη αυτή τη φορά, κάτι που δείχνουν οι πρώτες φωτογραφίες της τρύπας που άνοιξε σε μια μεγάλη πέτρινη πλάκα, θα πρόκειται για το πρώτο πέτρινο δείγμα που συλλέγεται ρομποτικά σε έναν πλανήτη και θα σταλεί στη συνέχεια στη Γη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.



Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021

Το μεγέθους αυτοκινήτου ρόβερ, γνωστό και με το χαϊδευτικό παρατσούκλι “Πέρσι”, το οποίο είχε προσεδαφιστεί φέτος τον Φεβρουάριο στον κρατήρα Jezero, μια περιοχή που πιθανότατα φιλοξενούσε μια λίμνη κι ένα δέλτα ποταμού πριν δισεκατομμύρια χρόνια, προγραμματίζεται να συλλέξει δεκάδες ακόμη δείγματα μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι, όταν αναλύσουν αυτά τα δείγματα, θα βρουν ίχνη αρχαίας μικροβιακής ζωής.

Από τότε που έφθασε στον γειτονικό πλανήτη, το εξάτροχο ρόβερ, που διαθέτει ένα ρομποτικό βραχίονα μήκους 2,1 μέτρων με τρυπάνι στην άκρη, έχει διανύσει περισσότερα από δύο χιλιόμετρα, ώσπου να βρεθεί να βρει ένα βράχο με την ονομασία “Ροσέτ”, από όπου απέσπασε ένα κομμάτι μήκους όσο ένα δάχτυλο και μετά το τοποθέτησε σε ένα σωλήνα από τιτάνιο. Προτού σφραγιστεί ο κύλινδρος, το ρόβερ φωτογραφίσει ξανά το περιεχόμενο του και θα το στείλει για να το δουν στη Γη οι επιστήμονες, ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν θα πάθουν το ίδιο “χουνέρι” με αυτό που συνέβη στις αρχές Αυγούστου, όταν αρχικά χάρηκαν, αλλά τελικά συνειδητοποίησαν ότι το δείγμα μέσα στο σωλήνα είχε γίνει σκόνη που έπεσε ξανά στο αρειανό έδαφος.

Αυτή τη φορά, πάντως, σύμφωνα με το BBC και τους New York Times, οι πρώτες εικόνες δημιουργούν αισιοδοξία, καθώς δείχνουν καθαρά πως μέσα στο σωλήνα υπάρχει ένα τμήμα πετρώματος. “Μπορεί να δει κανείς έναν όμορφο πυρήνα βράχου μέσα στον σωλήνα περισυλλογής”, δήλωσε ο καθηγητής γεωχημείας Κένεθ Φάρλεϊ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech). Θα πρέπει πάντως να υπάρξουν καλύτερες φωτογραφίες του δείγματος μέσα στον κύλινδρο, οι οποίες αναμένονται να φθάσουν στη Γη το Σάββατο, έτσι ώστε να ακολουθήσει πια η επίσημη επιβεβαίωση από τη NASA ότι πράγματι όλα πήγαν καλά.

Next step: drilling. I’ve checked out my new target rock from all different angles, and I’m ready to try again for my first core sample. #SamplingMars https://t.co/fFOqkM5Lsj pic.twitter.com/FbxmO6VUy2 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 31, 2021

Tο ρόβερ, αφού ασφαλίσει το πολύτιμο δείγμα στην “κοιλιά” του, θα συνεχίσει την πορεία του, ενώ το δρόμο μπροστά του ανιχνεύει το βάρους μόλις 1,8 κιλών ρομποτικό μίνι-ελικόπτερο “Ingenuity” της NASA, το πρώτο που έχει πετάξει σε άλλο κόσμο και έχει ήδη κάνει 12 πτήσεις, η κάθε μία διάρκειας περίπου 20 λεπτών.

Ένα ανάλογο ελικοπτεράκι-drone ανέπτυξε και η Κίνα, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά σχετικές φωτογραφίες του σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς. Όπως το αμερικανικό, έχει και αυτό δύο πτερύγια, μια κάμερα με αισθητήρες και τέσσερα λεπτά “πόδια”. Το κινεζικό ελικόπτερο θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές αποστολές εξερεύνησης του ‘Αρη, όπου για πρώτη φορά έφθασε η Κινεζική Διαστημική Υπηρεσία φέτος τον Μάιο (η δεύτερη χώρα μετά τις ΗΠΑ που κατόρθωσε να προσεδαφιστεί στον γειτονικό πλανήτη). Η μεγάλη πρόκληση για όλα τα drones στον ‘Αρη είναι ότι έχει πολύ αραιή ατμόσφαιρα, με πυκνότητα μόλις το 1% της γήινης.

Το Perseverance διαθέτει συνολικά 43 κυλίνδρους αποθήκευσης δειγμάτων (διαστάσεων 1,3 επί έξι εκατοστών το καθένα) και η NASA ευελπιστεί ότι θα γεμίσουν τουλάχιστον οι 20 από αυτούς. Κάποια στιγμή, το ρόβερ θα εναποθέσει όλα αυτά τα δείγματα των αρειανών πετρωμάτων σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ‘Αρη, από όπου μετά από μερικά χρόνια – αν όλα πάνε με βάση το σχέδιο – ένα άλλο ρόβερ, που ακόμη δεν έχει κατασκευαστεί, θα έλθει στον πλανήτη για να τα περισυλλέξει και να τα μεταφέρει σε ένα μικρό πύραυλο, ώστε να ταξιδέψουν ως τη Γη, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στην επόμενη δεκαετία μέσω διαστημικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ευρώπης.

#SamplingMars update: first images show a sample in the tube after coring. But pics I took after an arm move are inconclusive due to poor lighting. I’m taking more photos in better light to confirm that we still have an intact core in the tube.



Read more: https://t.co/MqeD68KqYw pic.twitter.com/VYXErWrrEb — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ