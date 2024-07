New York Times: Ο Χαμενεΐ έδωσε εντολή για άμεσο χτύπημα στο Ισραήλ ως αντίποινα για τη δολοφονία του Χανίγια

Αποφασισμένο να απαντήσει στο Ισραήλ για την πυραυλική επίθεση στην Τεχεράνη όπου έχασε τη ζωή του ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, φαίνεται ότι είναι το Ιράν.

Σύμφωνα με τους «New York Times», ο ανώτατος θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Χαμενεΐ έδωσε εντολή για άμεσο χτύπημα στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την εν λόγω εντολή, ο Χαμενεΐ έδωσε την εντολή σε έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν το πρωί της Τετάρτης (31.7.24), λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι ο Χανίγια είχε δολοφονηθεί, ανέφεραν οι αξιωματούχοι,.

Κατά το δημοσίευμα, στους αξιωματούχους αυτούς συμπεριλαμβάνονται δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.

🚨🇮🇷🇮🇱BREAKING: IRAN ORDERS DIRECT STRIKE ON ISRAEL



Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has ordered a direct strike on Israel in retaliation for the killing of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran.



Source: The New York Times pic.twitter.com/dYc9NGec6O