New York Times: Το θρίλερ της μετάλλαξης του κορονοϊού και τα εμβόλια

Δημοσίευμα των New York Times επανέρχεται στο θέμα που κάνει τις τελευταίες ώρες τον πλανήτη να κρατάει την αναπνοή του. Το πόσο ανθεκτικό είναι στα εμβόλια το «νέο στέλεχος» που προήλθε από μετάλλαξη του Covid19.

Οι New York Times αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το «νέο στέλεχος» του κορονοϊού είναι πιο ανθεκτικό στα εμβόλια. Αυτό, τουλάχιστον, φαίνεται να έχουν πει οι επιστήμονες στους Βρετανούς υπουργούς, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της έγκυρης αμερικανικής εφημερίδας.

Η μετάλλαξη αυτή του Covid19, που έκανε την εμφάνισή της στη Βρετανία, δεν θεωρείται συνηθισμένη – και είναι γνωστή ως VUI 202012/01. Μολονότι εντοπίστηκε και σε αλλού, όπως οι Κάτω Χώρες, η Δανία και η Αυστραλία, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου όχι τόσο για την επικινδυνότητά του, αλλά για το γεγονός ότι μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα – όπως επισήμανε στις ανακοινώσεις του, χθες, Σάββατο (19.12.2020) και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

The U.K. imposed a strict lockdown on London and the surrounding area, alarmed by what British scientists called a fast-spreading variant of the virus.https://t.co/LHZj5Scr8V