Ισραήλ: «Εξοντώσαμε τρομοκράτη του Ιράν με πλήγμα ακριβείας από drone στο Λίβανο» – Η στιγμή της επίθεσης

Μπορεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν να τελείωσε μετά την κατάπαυση του πυρός που επέβαλε στις 24 Ιουνίου 2025 ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις στοχευμένες επιθέσεις ακριβείας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Ειδικότερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (03.07.2025) ότι ένα drone πραγματοποίησε πλήγμα ακριβείας στη νότια Βηρυτό, που είχε ως αποτέλεσμα «να σκοτωθεί ένας άνδρας που εργαζόταν για λογαριασμό του Ιράν».

Από την πλευρά του, το λιβανέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ani μετέδωσε ότι από το πλήγμα του ισραηλινού drone καταστράφηκε ένα αμάξι στον αυτοκινητόδρομο Χαλντέ, με κατεύθυνση την Βηρυτό, ενώ μάλιστα δημοσιεύθηκαν πλάνα από την επίθεση στα social media.

JUST IN:



The moment an Israeli drone strike bombed a car on the Khalde highway, near Beirut, Lebanon as shown by surveillance cameras.



Area was full of civilians and the road was super busy pic.twitter.com/2T89OYLSSG