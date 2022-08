Δεν… έχει τον Θεό του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έθαψε την άλλοτε σύζυγό του, Ιβάνα, σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο λόγος, η ευνοϊκή φορολογική νομοθεσία σε μία τέτοια περίπτωση ταφής.

Εκπομπή του Daily Show κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι επωφελήθηκε από τον φορολογικό νόμο του Νιου Τζέρσεϊ και έθαψε την πρώην σύζυγό του Ιβάνα Τραμπ σε δικό του γήπεδο γκολφ για τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Ο παρουσιαστής του talk show Trevor Noah, μιλώντας στο The Daily Show, δεν μάσησε τα λόγια του για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Εκτός από τις αιχμές για πράξη που παραπέμπει σε φοροδιαφυγή, τη χαρακτήρισε και πολύ παράξενη. Και ποιος μπορεί να διαφωνήσει.

Παρακολουθήστε στο βίντεο την κριτική στον Τραμπ:

Ο φορολογικός κώδικας στο Νιου Τζέρσεϊ απαλλάσσει τη γη που χρησιμοποιείται ως νεκροταφείο από όλους τους φόρους και κάθε είδους οικονομικές επιβαρύνσεις.

