Η Pfizer αλλά και ο ίδιος ο Άλμπερτ Μπουρλά ανακοίνωσαν σήμερα ότι η εταιρεία θα προμηθεύσει άλλα 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου στην ΕΕ για το 2021.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, είναι αποτέλεσμα της απόφασης της ΕΕ να εξασκήσει το δικαίωμα για την αγορά των 100 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων μέσω της συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου του 2021.

Αυτό, σύμφωνα πάντα με την Pfizer ανεβάζει τον αριθμό των δόσεων που θα παραδοθούν στην ΕΕ στα 600 εκατομμύρια.

«Τηρούμε την δέσμευση να κινηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια για να παρέχουμε το εμβόλιο αυτό σε περισσότερους πολίτες την Ευρώπη την ώρα που ο κορονοϊός σαρώνει την ήπειρο», δήλωσε ο Άμπερτ Μπουρλά.

Και πρόσθεσε: «Μέχρι σήμερα, έχουμε εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις μας στην ΕΕ και σκοπεύουμε να παραδώσουμε 250 εκατομμύρια δόσεις στην ΕΕ στο δεύτερο τετράμηνο του 2021. Οι 100 επιπλέον εκατομμύρια δόσεις θα δώσουν ώθηση στα προγράμματα εμβολιασμού σε όλη την ΕΕ».

