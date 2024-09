Poltava Ουκρανίας: Στους 51 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση της Ρωσίας

Ο αριθμός των νεκρών στην Poltava της Ουκρανίας από τη ρωσική πυραυλική επίθεση έφθασε τους 51 και των τραυματιών τους 235.

Η ρωσική επίθεση στην πόλη Poltava, στην κεντρική Ουκρανία, εκδηλώθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, καταστρέφοντας στρατιωτική εγκατάσταση.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media έδειχναν αρκετά πτώματα νεαρών ανδρών στο έδαφος καλυμμένα με σκόνη και συντρίμμια, με την πολύ κατεστραμμένη πλευρά ενός μεγάλου κτιρίου πίσω τους. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τις φωτογραφίες.

Στην ανακοίνωσή του στο Telegram ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν έγιναν αρκετά για την προστασία του προσωπικού στην εκπαιδευτική εγκατάσταση που επλήγη από τον πύραυλο.

Πρόσθεσε ότι θα αυξηθούν τα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

«Τα ρωσικά αποβράσματα θα λογοδοτήσουν οπωσδήποτε για αυτό το πλήγμα», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο ίδιος διέταξε πλήρη και άμεση έρευνα, λέγοντας ότι το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε κτίριο του Στρατιωτικού Ινστιτούτου Επικοινωνιών.

Hospitals, educational institutions, dozens of murdered people… 41 at this moment.



I can’t believe the world is just watching Russia do all this, hoping the war won’t reach them. Poltava 🕯️ pic.twitter.com/MtKIEsUrVY