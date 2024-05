Qatar Airways: «Ήταν τρομακτικό, δεν βιάζομαι να ξαναμπώ σε αεροπλάνο» – Μαρτυρίες μετά τις αναταράξεις

Οι επιβάτες της πτήσης της Qatar Airways από τη Ντόχα στο Δουβλίνο που χτυπήθηκε από ακραίες αναταράξεις την Κυριακή (26.05.2024) περιγράφουν το χάος μέσα στο αεροπλάνο με απολογισμό 12 τραυματίες.

Οι επιβάτες της πτήσης της Qatar Airways διηγήθηκαν πώς σκίστηκαν τα ρούχα τους και το προσωπικό βρέθηκε στον αέρα καθώς το αεροσκάφος έπεσε ξαφνικά εκατοντάδες μέτρα χωρίς προειδοποίηση μετά από αναταράξεις.

«Υπήρχε πανικός, το βλέμμα του πανικού παντού», δήλωσε η Emma Rose Power, μία από τους επιβάτες.

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 8 από τους οποίους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο κατά την προσγείωση στο Δουβλίνο, με τους ταξιδιώτες σε κατάσταση σοκ να περιγράφουν πώς οι αεροσυνοδοί πετάχτηκαν στον αέρα και χτύπησαν στο ταβάνι της καμπίνας του αεροσκάφους.

«Ήταν απλά φρικτό… ποτέ ξανά», είπε ένας ταξιδιώτης, δείχνοντας στον ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα πώς το σορτσάκι του είχε σκιστεί με κάποιο τρόπο την στιγμή των αναταράξεων, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Eileen, μία άλλη επιβάτης, είπε ότι δεν είχε ποτέ χειρότερη εμπειρία σε πτήση, εξηγώντας πώς ο σύντροφός της Τόνι αναγκάστηκε να την συγκρατήσει για να μην εκτοξευθεί από το κάθισμα, καθώς κοιμόταν χωρίς ζώνη ασφαλείας.

«Ήταν τόσο τρομακτικό… Δεν βιάζομαι να ξαναμπώ σε αεροπλάνο μπορώ να σας πω», πρόσθεσε συγκρατώντας τα δάκρυά της.

“It was really scary”.

Passengers on a flight from Qatar to Ireland describe the moment they experienced turbulence while airborne over Turkey during the food and drinks service. Six passengers and six cabin crew were injured during the turbulence | https://t.co/XkruwzQHZa pic.twitter.com/PfX3vKbCF9