Πληροφορίες που προκαλούν φρίκη έρχονται στο φως, ενώ εξελίσσεται η δίκη του R. Kelly. Ο τραγουδιστής κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, με την βαφτιστήρα του να φέρνει στο φως ακόμα μια βίαιη πράξη του.

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης ημέρας της δίκης του, η 37χρονη σήμερα βαφτιστήρα του R. Kelly κατέθεσε εναντίον του, ισχυριζόμενη πως συνευρέθηκε σεξουαλικά μαζί του «εκατοντάδες φορές», ενώ ήταν ακόμα ανήλικη.

Η Τζέιν κατήγγειλε πως ήταν μόνο 14 ετών, όταν ο R. Kelly την ανάγκαζε σε ερωτικές περιπτύξεις μαζί του, ενώ δήλωσε πως είχε στην κατοχή του ένα ερωτικό βίντεο με την ίδια.

Προκειμένου μάλιστα, να μην διακινδυνεύσει το όνομά του σε περίπτωση που χανόταν η κασέτα, o R.Kelly της είχε δώσει χρήματα και το είχε καταγράψει, για να μπορεί αργότερα να ισχυριστεί ότι ήταν ιερόδουλη που γνώρισε τυχαία.

«Σε περίπτωση που κάποιος έβλεπε την κασέτα ή αν κυκλοφορούσε για τον οποιοδήποτε λόγο, θα έλεγε ότι είμαι πόρνη», δήλωσε ενώπιον του Δικαστηρίου η Τζέιν. Μάλιστα, τόνισε πως κάθε ερωτική σχέση μεταξύ τους τελείωσε, μόλις εκείνη έκλεισε τα 18.

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, ο 30χρονος τότε τραγουδιστής την άγγιξε για πρώτη φορά σε ένα στούντιο ηχογράφησης στο Σικάγο, ενώ στη συνέχεια την καλούσε συχνά στο σπίτι του στο North Side. Μάλιστα, κάποιες φορές, στις συναντήσεις τους υπήρχαν κι άλλες έφηβες κοπέλες, τις οποίες στρατολογούσε η ίδια, κατόπιν αιτήματός του.

