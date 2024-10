Sean «Diddy» Combs: Το βράδυ που κατηγορείται ότι βίασε 13χρονη, τσακώθηκε με την Jennifer Lopez

Νέες φωτογραφίες από το παρελθόν του Sean «Diddy» Combs, ή αλλιώς Puff Daddy και συγκεκριμένα από την περίοδο που είχε σχέση με την Jennifer Lopez, βγήκαν στο «φως».

Οι φωτογραφίες που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα δείχνουν τον Puff Daddy και την τότε σύντροφό του, Jennifer Lopez να τσακώνονται έντονα την ίδια νύχτα που τώρα κατηγορείται ότι βίασε ένα 13χρονο κορίτσι, όπως αποκαλύπτει η DailyMail.com. Ο μεγιστάνας της ραπ και η τραγουδίστρια, έβγαιναν από το 1999 έως το 2001.

Σε ένα after πάρτι για τα MTV VMA του 2000 στη Νέα Υόρκη , ο φωτογραφικός φακός τους «τσάκωσε» την ώρα που διαφωνούσαν έντονα. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο πλέον ανενεργό νυχτερινό κέντρο Lotus στις 7 Σεπτεμβρίου 2000 – το ίδιο βράδυ μια νέα μήνυση ισχυρίζεται ότι ο Diddy επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα νεαρό κορίτσι, 13 ετών, μπροστά σε δύο άγνωστες διασημότητες.

Ένας καλεσμένος που παρακολούθησε τον τσακωμό θυμήθηκε ότι ήταν μάρτυρας στο σκηνικό, το οποίο έληξε με τον ράπερ να αποχωρεί νωρίς με τη συνοδεία του και μια παρέα κοριτσιών.

«Ο Diddy κρατούσε ένα μπουκάλι σαμπάνιας Cristal όλη την ώρα που εξυπηρετούσε τους καλεσμένους του», σύμφωνα με την πηγή. «Όλοι χόρευαν και διασκέδαζαν, αλλά όσο προχωρούσε η νύχτα, οι εντάσεις φούντωσαν μεταξύ εκείνου και της JLo».

