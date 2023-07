Η Sinead O’ Connor, που έφυγε προχθές (25.7.2023) από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ακροβατούσε πάντα ανάμεσα στη τρέλα και την λογική, αλλά ειδικά μετά την αυτοκτονία του γιου της η τραγουδίστρια είχε χάσει τελείως τον έλεγχο.

Όχι, πως η Sinead O’ Connor είχε τον έλεγχο στη ζωή της. Η διάσημη και πολυσυζητημένη τραγουδίστρια ισορροπούσε ανάμεσα στο ταλέντο, στην εύθραυστη ψυχική της ηγείας, στη δόξα και στις μεγάλες εκρήξεις και επαναστάσεις της.

Τα έβαζε με όλους και με όλα με… κορυφαία στιγμή της το σκίσιμο της φωτογραφίας του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ σε τηλεοπτική εκπομπή.

Από τον Ιανουάριο του 2022, οπότε και αυτοκτόνησε ο γιος της και μετά η Sinead O’ Connor είχε χαθεί. Είχε κλειστεί στον κόσμο της και ζούσε στις σκοτεινές πλευρές του λαβύρινθου του μυαλού τους.

Αυτό φάνηκε καθαρά στα τελευταία tweets της τραγουδίστριας. Στις 17 Ιουλίου είχε εκφράσει τις σκέψεις της για τελευταία φορά μέσα από τη σελίδα της στο Twitter.

Σε μια από τις τελευταίες αναρτήσεις της έκανε αναφορά στην αυτοκτονία του γιου της, Shane. Ανέβασε μια φωτογραφία της μαζί του και έγραψε:

«Από τότε ζω ως απέθαντο πλάσμα της νύχτας. Ήταν ο έρωτας της ζωής μου, το λυχνάρι της ψυχής μου. Ήμασταν μια ψυχή σε δύο μισά. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγάπησε άνευ όρων. Είμαι χαμένη χωρίς αυτόν».

#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N