Απόψε γράφεται… διαστημική ιστορία. Μια νέα ξεκινά με την τεχνολογική εταιρεία SpaceX να πραγματοποιεί την εκτόξευση δύο αστροναυτών της NASA στο διάστημα. Μια δυνατότητα που για πολλά χρόνια ήταν μονοπώλιο λιγοστών κρατών και την οποία οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες στερήθηκαν για εννέα χρόνια.

Απόψε όλα αλλάζουν όμως. Θεού θέλοντος και… καιρού επιτρέποντος, αφού η έντονη βροχόπτωση κι οι καταιγίδες πλημμύρισαν το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στις ακτές της Φλόριντα, ο χάρτης του διαστήματος αλλάζει ριζικά.

Όλα δείχνουν πάντως… έτοιμα, με την NASA να τροφοδοτεί ήδη το αναγνωστικό κοινό σε όλο τον κόσμο με εντυπωσιακές εικόνες και τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται ήδη στο σημείο, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια.

What a moment! Thanked @AstroBehnken and @Astro_Doug for their willingness to fly this #LaunchAmerica mission today and wished them godspeed. 🚀 pic.twitter.com/D2wbxadObI — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 27, 2020

Γιατί είναι ιστορική η αποψινή βραδιά

Είναι η πρώτη φορά που μια ιδιωτική εταιρεία θα στείλει αστροναύτες στο διάστημα -και συγκεκριμένα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό- και τα όσα έχουν προηγηθεί μέχρι να φτάσουμε στο… σήμερα, αρκούν για να γίνουν ταινία με… ή χωρίς εκτόξευση.

Πώς εμπλέκεται η… διαχρονική κόντρα ΗΠΑ και Ρωσίας; Πώς σχετίζεται η εκτόξευση με μια νέα, ιστορική “επίσκεψη” της Αμερικής στην Σελήνη; Πώς εμπλέκεται ο Νιλ Άρμστρονγκ και η ιστορική αποστολή “Απόλλων”; Πόσα… πέρασε η SpaceX μέχρι να φτάσει στο σημείο να… πατήσει απόψε το κουμπί;

Δείτε LIVE εικόνα

Ας τα δούμε όλα αναλυτικά.

Η SpaceX και το πρόγραμμα

Προς το παρόν, η απογείωση παραμένει προγραμματισμένη στις 16:33. (23:33 ώρα Ελλάδος) στο σημείο εκτόξευσης 39Α, από το οποίο είχαν απογειωθεί και ο Νιλ Άρμστρονγκ και οι συνεπιβάτες του στην ιστορική αποστολή του προγράμματος ‘Απόλλων’ για τη Σελήνη. Σήμερα, ένας πύραυλος SpaceX Falcon 9, με τη νέα κάψουλα Crew Dragon στην κορυφή του, θα απογειωθεί με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Οι Μπομπ Μπένκεν και Νταγκ Χέρλεϊ, τα δύο μέλη του πληρώματος που επέλεξε η NASA για την αποστολή επίδειξης αυτή, βρίσκονταν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες. Παρά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, η αποστολή αποφασίσθηκε να συνεχισθεί.

Η φωτογραφία με την σύζυγο και τον γιο του Νταγκ Χέρλεϊ είναι συγκινητική…

Η Space Exploration Technologies Corp., που ιδρύθηκε με σκοπό να σπάσει τις αποκλειστικότητες στους κανόνες της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, κέρδισε σταδιακά την εμπιστοσύνη της μεγαλύτερης διαστημικής υπηρεσίας στον πλανήτη.

Το 2012, έγινε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που προσέδεσε μια κάψουλα με φορτία στον ISS, τον οποίο έκτοτε προμηθεύει τακτικά. Δύο χρόνια αργότερα, η NASA της παρήγγειλε την επόμενη αποστολή: να στείλει στον Διεθνή Σταθμό τους αστροναύτες της, ξεκινώντας από το “2017”, με την κάψουλα Dragon.

“Το SpaceX δεν θα βρισκόταν εδώ που βρίσκεται χωρίς τη NASA”, είχε δηλώσει ο Μασκ πέρυσι, έπειτα από την επιτυχημένη γενική δοκιμή της μη επανδρωμένης αποστολής προς τον ISS.

Πολλά… τα λεφτά

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει δαπανήσει περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια δολάρια στη SpaceX για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και τη λειτουργία της επαναχρησιμοποιήσιμης κάψουλάς της για έξι μελλοντικά διαστημικά μετ ‘επιστροφής διαστημικά ταξίδια. Το πρόγραμμα συνάντησε πολλές καθυστερήσεις, εκρήξεις, προβλήματα με το αλεξίπτωτο, αλλά η SpaceX υπερίσχυσε στο τέλος του αεροπορικού γίγαντα Boeing, ο οποίος επένδυσε για την κατασκευή μιας κάψουλας (του Starliner), η οποία ακόμα δεν είναι έτοιμη.

Στην πιθανή εκτόξευση στο Κέντρο Κένεντι θα παρευρεθεί κι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επιδιώκει να κατοχυρώσει την αμερικανική κυριαρχία στο διάστημα, τόσο για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά όπως έχει θέσει ως στόχο και για την επιστροφή στη Σελήνη το 2024.

Η αποστολή της κάψουλας Crew Dragon είναι να προσκολληθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σε ύψος 400 χλμ από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου θα μπορούσε να παραμείνει αγκυρωμένος μέχρι τον Αύγουστο

Εάν η κάψουλα εκπληρώσει την αποστολή της και πιστοποιηθεί ότι είναι ασφαλής, πλέον οι Αμερικανοί δεν θα εξαρτώνται από τους Ρώσους για να έχουν πρόσβαση στο διάστημα: από το 2011, τα ρωσικά Soyuz είναι τα μόνα διαθέσιμα διαστημικά οχήματα μεταφοράς. Κατόπιν τούτου, οι εκτοξεύσεις από τη Φλόριντα θα επιστρέψουν στον τακτικό ρυθμό τους, πάλι με τέσσερις αστροναύτες ανά αποστολή.

Και φυσικά, η SpaceX θα είναι κι εκείνη ελεύθερη να οργανώνει διαστημικά ταξίδια για τουρίστες με την κάψουλα, με ένα εισιτήριο που πιθανότατα θα κοστίζει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για μία επίζηλη θέση σε αυτήν.

Μοναδικός αστερίσκος… ο καιρός

Νωρίς σήμερα το πρωί και Εθνικό Κέντρο Τυφώνων ανακοίνωσε πως μια τροπική καταιγίδα δημιουργείται στα ανοικτά της Νότιας Καρολίνας, λίγο πιο βόρεια, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει έναν δυνητικό κίνδυνο για τους αστροναύτες σε περίπτωση που θα χρειασθεί κάποια έκτακτη προσθαλάσσωσή τους στον Ατλαντικό μετά την απογείωση.

Οι υπεύθυνοι της διαστημικής υπηρεσίας και της SpaceX επρόκειτο να συναντηθούν εντός της ημέρας για να αποφασίσουν εάν θα αναβάλουν, ή όχι, την εκτόξευση για το Σάββατο, το επόμενο πιθανό χρονικό περιθώριο για την πραγματοποίησή της.

“Η συνάντηση για τον καιρό στον Ατλαντικό (σήμερα) το πρωί θα καθορίσει εάν θα μπορέσουμε να δώσουμε σήμα”, έγραψε νωρίτερα ο ιδιοκτήτης της SpaceX Ίλον Μασκ, που περίμενε με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή από την ημέρα της ίδρυσης της νεοφυούς διαστημικής εταιρείας του το 2002.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters.