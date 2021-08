Ο «πόλεμος» τελείωσε λένε και ξαναλένε οι Ταλιμπάν, αλλά η κατάσταση στο Αφγανιστάν και ειδικά στην πρωτεύουσα Καμπούλ κάθε άλλο παρά αυτό δείχνει. Οι εικόνες στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης συγκλονίζουν.

Άνθρωποι σε απόγνωση προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανέβουν στα αεροπλάνα που θα τους πάρουν μακριά από το Αφγανιστάν και τους Ταλιμπάν, που επιστρέφουν στην εξουσία ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια.

Κρεμασμένοι σε φυσούνες, σε σκάλες, σε αεροπλάνα, άνθρωποι που φοβούνται για το αύριο που ξημέρωσε στη χώρα τους, προσπαθούν να διαφύγουν. Στην προσπάθειά τους αυτή, όμως, ποδοπατήθηκαν, με τις πληροφορίες του πρακτορείου Reuters να κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς, ανάμεσά τους κι ένα κοριτσάκι!

Το Reuters μεταδίδει πως πέντε άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου ενώ προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στα στρατιωτικά αεροσκάφη, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal οι νεκροί είναι τρεις.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters πως είδε τα πτώματα πέντε ανθρώπων να μεταφέρονται σε όχημα. Ένας άλλος είπε ότι δεν είναι σαφές αν τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ή ποδοπατήθηκαν.

Several Afghans seems to have been killed or wounded in the Kabul airport @Nrg8000 verified that the footage was from the airport but we don’t know about the circumstances



US military acknowledged of shooting in the air to disperse the crowds



pic.twitter.com/NJb7qT5puE